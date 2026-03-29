Scarcella pugliese | il dolce tipico di Pasqua tra tradizione simboli e ricetta originale

La Scarcella pugliese è un dolce tradizionale tipico della Pasqua in Puglia, preparato durante la Settimana Santa. Si tratta di un dolce che rappresenta la rinascita e la speranza, e viene realizzato seguendo una ricetta originale che si tramanda da generazioni. La sua preparazione coinvolge diverse fasi, mantenendo una forte connessione con le tradizioni locali.

Dalla Settimana Santa alle tavole pasquali: la Scarcella è il biscotto simbolo della tradizione pugliese, tra significato religioso, forme caratteristiche e preparazione casalinga La Scarcella pugliese è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione pasquale in Puglia, preparata durante la Settimana Santa e simbolo di rinascita e speranza. Questo antico dolce, diffuso in tutta la regione, racchiude un forte valore religioso: richiama la liberazione dal peccato e celebra la Resurrezione, diventando protagonista sulle tavole delle famiglie pugliesi. Dal punto di vista gastronomico, la Scarcella si presenta come un grande biscotto di pasta frolla, realizzato con ingredienti semplici e genuini come farina, uova, zucchero e olio extravergine d’oliva. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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