Ciak si include! | al Cine-Teatro Imperia di Monreale la rassegna cinematografica autism friendly

Il Cine-Teatro Imperia di Monreale ospita la rassegna “Ciak, si include!” dopo che la comunità educativa di Baida ha deciso di promuoverla, per favorire l’accesso dei bambini con autismo al cinema. La manifestazione, che si terrà tra pochi giorni, prevede proiezioni pensate appositamente per garantire un’esperienza più confortevole ai giovani spettatori. La scelta nasce dalla volontà di abbattere le barriere sensoriali e offrire un momento di svago inclusivo. L’evento sta attirando l’attenzione delle famiglie della zona.

A due giorni dalla prima proiezione, cresce l'attesa per "Ciak, si include!", la rassegna cinematografica Autism Friendly promossa dalla Comunità educativa di Baida, ente gestito dalla Confraternita Santa Maria del Soccorso alla Bandiera, centro di riabilitazione ex art. 26 convenzionato con Asp 6 Palermo e dal Comune di Monreale. Il primo appuntamento si terrà venerdì 20 febbraio al Cine-Teatro Imperia con la proiezione del film d'animazione "Il Robot Selvaggio", distribuito da Universal Pictures e candidato ai principali premi internazionali.