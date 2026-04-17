Parma chiude al traffico Strada Garibaldi | bus deviati il 19 aprile
Domenica 19 aprile 2026, nel centro di Parma, una parte di Strada Garibaldi resterà chiusa al traffico veicolare dall'inizio del servizio diurno fino al termine del servizio notturno. La chiusura si rende necessaria a causa di una manifestazione che coinvolgerà la strada interessata. Di conseguenza, i mezzi pubblici verranno deviati lungo percorsi alternativi per tutta la giornata.
Domenica 19 aprile 2026 cambia la viabilità nel centro di Parma. A causa di una manifestazione, un tratto di Strada Garibaldi sarà chiuso al traffico veicolare dall’inizio del servizio diurno fino al termine del servizio notturno.La modifica avrà effetti anche sul trasporto pubblico, con.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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