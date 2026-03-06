Avellino sperimenta la strada scolastica | Piazza Garibaldi chiude al traffico per bambini e famiglie

Da oggi Piazza Garibaldi a Avellino diventa una strada scolastica, con la chiusura al traffico davanti alla scuola Regina Margherita – Leonardo da Vinci ogni mercoledì e venerdì. La sperimentazione mira a creare un'area sicura per bambini e famiglie, che potranno frequentare l’area senza la presenza di veicoli, per due giorni alla settimana. La modifica riguarda la zona antistante all’istituto, che rimarrà senza auto in questi giorni.

Avellino, 6 marzo 2026 — Da oggi Piazza Garibaldi cambia volto, almeno due giorni a settimana. È partita la sperimentazione della strada scolastica davanti alla scuola Regina Margherita – Leonardo da Vinci: ogni mercoledì e venerdì lo spazio antistante all'istituto viene sottratto al traffico veicolare per restituirlo a bambini, famiglie e cittadini. L'iniziativa è stata presentata nel pomeriggio all'ex Chiesa del Carmine, in un dibattito pubblico che ha visto confrontarsi istituzioni locali, associazioni e docenti. Sul campo, nel corso della mattinata, il progetto aveva già dato i suoi primi segnali. «Era quello che ci aspettavamo», ha detto Antonio Di Gisi, tra i promotori dell'iniziativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Parte la Strada Scolastica davanti al Palazzotto: stop alle auto negli orari di ingresso e uscitaÈ partita questa mattina, venerdì 6 marzo 2026, la fase sperimentale della Strada Scolastica nel tratto antistante l’Istituto Regina Margherita, nel centro di Avellino. Nella fascia oraria 8:00-9:00 ... irpinianews.it

Piazza Garibaldi diventa Strada Scolastica: avviata la fase di prova davanti al Regina MargheritaL’Amministrazione Comunale di Avellino informa che, limitatamente ad alcuni giorni della settimana, sarà avviata una fase sperimentale di Strada Scolastica nel tratto antistante l’Istituto Regina Ma ... irpinianews.it

