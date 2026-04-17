Parcheggio Tuttolomondo aggiudicato il sistema di gestione automatizzato

Il parcheggio Tuttolomondo, situato in via Pietro Nenni, si avvicina all'attivazione del nuovo sistema di gestione automatizzato. La decisione definitiva sulla fornitura e l'installazione del sistema è stata recentemente presa dal responsabile del patrimonio. Questo intervento riguarda la gestione degli spazi di sosta nel parcheggio e rappresenta un passo avanti nel processo di modernizzazione dell’impianto. La conclusione dell'iter amministrativo segna un punto di svolta per la struttura.

Il parcheggio Tuttolomondo in via Pietro Nenni si avvicina alla piena operatività. Il dirigente del patrimonio ha disposto l'aggiudicazione definitiva per la fornitura e installazione del sistema di gestione automatizzato. Lo ha reso noto l'assessore al patrimonio Gerlando Principato. L'appalto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Nuovo sistema di accesso controllato da remoto: riapre il parcheggio P8 dell'aeroportoBRINDISI - Bms ha comunicato la riapertura del parcheggio pubblico P8 a servizio dell’aeroporto di Brindisi, reso operativo a seguito di interventi... Al via il nuovo sistema di gestione e refertazione delle terapie anticoagulanti oraliUn nuovo sistema di gestione e refertazione delle terapie anticoagulanti orali, semplificato e informatizzato.