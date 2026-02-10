Nuovo sistema di accesso controllato da remoto | riapre il parcheggio P8 dell' aeroporto

Il parcheggio P8 dell’aeroporto di Brindisi riapre dopo i lavori. La società Bms ha installato un nuovo sistema di accesso di ultima generazione, che si può gestire da remoto. Ora i viaggiatori possono usare il parcheggio senza problemi, grazie a questa novità tecnologica. La riapertura era attesa da tempo e rappresenta un passo avanti per migliorare i servizi dell’aeroporto.

BRINDISI - Bms ha comunicato la riapertura del parcheggio pubblico P8 a servizio dell'aeroporto di Brindisi, reso operativo a seguito di interventi infrastrutturali per l'istallazione di un nuovo sistema di accesso di ultima generazione, controllato da remoto.L'intervento di ammodernamento ha.

