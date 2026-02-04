Al via il nuovo sistema di gestione e refertazione delle terapie anticoagulanti orali

Al via un nuovo sistema informatizzato per gestire e refertare le terapie anticoagulanti orali. Ora i medici potranno aggiornare i dati più facilmente, riducendo gli errori e migliorando le diagnosi. La nuova piattaforma promette di semplificare il lavoro negli ospedali e nelle cliniche, rendendo più rapido l'accesso alle informazioni dei pazienti.

Un nuovo sistema di gestione e refertazione delle terapie anticoagulanti orali, semplificato e informatizzato. E' quello avviato dalle Aziende sanitarie ferraresi in queste settimane e che coinvolge tutti i pazienti seguiti nei servizi territoriali (ospedali di Cona, Cento, Delta e Argenta).

