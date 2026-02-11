Controlli a Napoli durante il match con il Como | sanzionati 5 parcheggiatori abusivi

Durante il match tra Napoli e Como allo stadio Maradona, i vigili hanno controllato i parcheggiatori abusivi. Durante la serata, hanno sanzionato cinque persone che svolgevano questa attività illegale. La polizia locale ha rafforzato i controlli nelle strade principali, impiegando settanta agenti e due ufficiali per garantire ordine e sicurezza.

Ancora i posteggiatori abusivi nel mirino dei vigili. In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Como, disputatosi ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di Polizia Locale ha attuato un articolato dispositivo di vigilanza e di sicurezza urbana lungo le principali strade dell’area, impiegando complessivamente settanta agenti e due ufficiali. Sono stati identificati e sanzionati 5 parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Sequestrati anche i proventi dell’attività illecita. Gli agenti hanno inoltre disposto la rimozione di 110 veicoli lasciati in aree vietate e contestato 145 infrazioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

