Controlli a Napoli durante il match con il Como | sanzionati 5 parcheggiatori abusivi
Ancora i posteggiatori abusivi nel mirino dei vigili. In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Como, disputatosi ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di Polizia Locale ha attuato un articolato dispositivo di vigilanza e di sicurezza urbana lungo le principali strade dell’area, impiegando complessivamente settanta agenti e due ufficiali. Sono stati identificati e sanzionati 5 parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Sequestrati anche i proventi dell’attività illecita. Gli agenti hanno inoltre disposto la rimozione di 110 veicoli lasciati in aree vietate e contestato 145 infrazioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
