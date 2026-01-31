Da Palermo a Vico Equense, arriva l’Albero di Falcone. È un simbolo di speranza per tanti, soprattutto per i bambini, che lo vedono crescere ogni anno. L’albero, che si trova a Palermo, resiste da anni e cambia con le stagioni, perdendo le foglie in autunno e ritornando più verde in primavera. Ora, grazie a un progetto, questo albero arriverà anche in un’altra città, portando con sé un messaggio di rinascita e resilienza.

Tempo di lettura: 3 minuti A Palermo vive e resiste da anni un albero molto amato dai bambini. È alto quanto loro, perde le foglie ogni autunno ma mai la speranza, tant’è che a primavera ne regala di più e più verdi. Ospita ogni giorno mille messaggi e compiti di bambini, è pienissimo ma a cercarlo lo spazio si trova sempre. È l’albero del giudice Giovanni Falcone, giù al suo palazzo dove viveva con la compagna Francesca Morvillo. Per anni, grazie al lavoro dei volontari della Fondazione Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, centinaia di scuole hanno potuto osservarlo. Tutti i tour della Legalità organizzati dalla Nave della Legalità cominciavano presso l’aula Bunker, dove si tenne il Maxiprocesso e terminavano sotto l’ Albero Falcon e, alle 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

