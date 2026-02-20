Valchiusa torna il rito dij Faseuij Grass | domenica di festa tra Vico e le frazioni

Il fine settimana alle porte si preannuncia all'insegna della convivialità e delle ricette secolari. Nel cuore della Valchiusa, la cucina povera della tradizione contadina torna protagonista, trasformando le piazze in luoghi di incontro e festa. La giornata di domani, domenica 22 febbraio, sarà interamente dedicata alla Fagiolata, uno dei riti gastronomici più amati del periodo carnascialesco. Il cuore dell'evento sarà Vico di Valchiusa, dove in Piazza Garibaldi, a partire dalle ore 11:00, si terrà la solenne benedizione dij Faseuij Grass. Subito dopo inizierà la distribuzione dei fagioli e delle croccanti busie.🔗 Leggi su Torinotoday.it

