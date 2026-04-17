Papa Leone in Camerun | Cibo abbonda basta sprechi da chi si ingozza

Durante un'omelia in Camerun, Papa Leone XIV ha commentato la disponibilità di cibo nel paese, sottolineando come ci siano sprechi da parte di chi si ingozza. Ha invitato a riflettere sulla distribuzione alimentare e sulla responsabilità di evitare gli sprechi. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla solidarietà e la gestione delle risorse. La visita del Papa ha attirato l'attenzione di fedeli e media locali.

“Cibo abbonda, basta sprechi da chi si ingozza”. Le parole di Papa Leone XIV nell’omelia della Messa nell’area antistante il Japoma Stadium di Douala: “Gesù oggi chiede a noi, come allora chiese ai suoi discepoli: in che modo risolvete questo problema? Vedete quanta gente affamata, oppressa dalla fatica . il cibo abbonda: non viene razionato per emergenza, non viene rubato per contesa, non viene sprecato da chi si ingozza davanti a quanti non hanno nulla da mangiare. Passando dalle mani di Cristo a quelle dei suoi discepoli, il cibo aumenta per tutti, anzi, sovrabbonda”. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone in Camerun: “Cibo abbonda, basta sprechi da chi si ingozza” Papa Leone in Camerun: Cibo abbonda, basta sprechi da chi si ingozza Notizie correlate Papa Leone, dall’Algeria arriva in CamerunDopo la seconda giornata di Papa Leone in Algeria, prosegue il suo viaggio in Africa. Papa Leone XIV, il Pontefice arriva in CamerunPapa Leone XIV è arrivato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Leone XIV in Camerun: il mondo ha sete di pace, basta guerre!; Papa Leone XIV oggi in Camerun: 'Pace non è uno slogan, non sia fondata su minacce e armi'; Papa Leone in Camerun per la pace in Ambazonia; Papa Leone XIV in Africa: la Chiesa cattolica in Camerun. L’attacco deciso di Papa Leone XIV in Camerun: Il mondo è devastato da una manciata di tiranniNel suo intervento in Camerun, Papa Leone XIV denuncia la deriva dei conflitti globali e l’uso politico della religione, richiamando i leader mondiali a un impegno concreto per la pace, fondata su dia ... notizie.it Papa Leone XIV oggi in Camerun: Pace non è uno slogan, non sia fondata su minacce e armiOggi Prevost giunge in Camerun: è il terzo Pontefice a farlo, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in visita rispettivamente nel 1985 e nel 2009. Oltre all’incontro con i principali esponenti polit ... tg24.sky.it Dal #Camerun: Per voi Papa Leone tra i bambini dell’ospedale di Douala - facebook.com facebook «È per mia nipote»: il gesto tenero di Papa Leone XIV mentre sceglie un gioiello in Algeria Approfondisci qui: x.com