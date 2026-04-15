Papa Leone dall’Algeria arriva in Camerun

Dopo aver trascorso la seconda giornata in Algeria, il Papa continua il suo viaggio in Africa e si trova ora in Camerun. La visita fa parte di una tournée più ampia nel continente, durante la quale sono previste diverse tappe e incontri ufficiali. Le autorità locali e i fedeli attendono l’arrivo del Pontefice, che proseguirà il suo programma con incontri pubblici e cerimonie religiose.

Dopo la seconda giornata di Papa Leone in Algeria, prosegue il suo viaggio in Africa. Oggi è in Camerun. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone, dall’Algeria arriva in Camerun Papa Leone, dall’Algeria arriva in Camerun Notizie correlate Papa Leone, dall'Algeria al Camerun: gli obiettivi del viaggio africanoL’orrore delle guerre, le popolazioni inermi nella morsa di violenze sofferenze, i drammi dimenticati di tante regioni del mondo: il Papa non cessa... Papa Leone XVI oggi in Camerun: “Grato all’Algeria per l’ospitalità”Papa Leone XIV ha lasciato l’Algeria alla volta del Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In un minuto la prima giornata del Papa in Algeria; Papa Leone XIV in Algeria: Chi vuole dominare gli altri distrugge il mondo; Comincia da Algeri il viaggio di Papa Leone XIV in Africa; Papa Leone XIV pronto a partire per l’Africa: quale Chiesa troverà in Algeria. Papa Leone XVI oggi in Camerun: Grato all’Algeria per l’ospitalitàPapa Leone XIV ha lasciato l'Algeria alla volta del Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Il volo che porterà il Pontefice nella ... lapresse.it Papa Leone XIV lascia l’Algeria. Il Camerun lo aspettaPapa Leone XIV si congeda dall’Algeria e si prepara a visitare il Camerun. Inizia così un altro piccolo capitolo del viaggio in Africa di Papa Leone. acistampa.com Donald Trump si crede papa e sembra voler spodestare papa Leone XIV. Lo fa con un lungo post sul suo social Truth in cui definisce il pontefice un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. “Non voglio un papa che trovi terribile il fatto c - facebook.com facebook Il vicepresidente americano Vance critica Papa Leone XIV: “Attento quando parla di teologia”, il video fa discutere x.com