Papa Leone fa shopping in Algeria tra la sorpresa di tutti | Non è per me…

Durante una visita ufficiale in Algeria, Papa Leone XIV è stato visto mentre faceva acquisti in un negozio locale. L'episodio si è verificato in modo spontaneo tra un impegno e l’altro, attirando l’attenzione dei presenti. Il Papa ha dichiarato che gli acquisti non erano destinati a sé stesso, senza ulteriori dettagli sulla natura delle spese o sui soggetti coinvolti. L’evento ha suscitato curiosità tra coloro che erano presenti.

Un piccolo fuori programma, quasi rubato tra un impegno e l’altro, ha mostrato un lato inedito e profondamente umano di Papa Leone XIV. Alla vigilia della partenza per l’Algeria, il Pontefice si è concesso pochi minuti lontano dai riflettori ufficiali per un gesto semplice ma significativo: acquistare un regalo. La scena è stata immortalata da un video diventato rapidamente virale, girato all’interno di un piccolo negozio gestito dalle suore agostiniane. Tra scaffali colmi di oggetti artigianali, il Papa osserva con curiosità anelli, collane e bracciali realizzati secondo la tradizione berbera, accompagnato dal suo segretario don Edgard, dal cardinale Vesco di Algeri e dagli uomini della sicurezza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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