Il Papa ha inviato un messaggio dall’Africa rivolto a Donald Trump, in cui ha condannato l’uso delle religioni e del nome di Dio a fini militari, economici e politici. Ha aggiunto che chi sfrutta la fede in modo strumentale trascina ciò che è sacro in situazioni oscure e sporche. Il testo si concentra sulla critica all’uso distorto delle religioni e sulla necessità di un approccio più rispettoso e autentico.

“Guai a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici e politici, trascinando ciò che è santo in ciò che vi è di più sporco e tenebroso”. Le parole di papa Leone, pronunciate nella fase conclusiva della missione pastorale in Africa — un continente ancora profondamente segnato da conflitti e instabilità — arrivano in un momento di crescente esposizione politica del Vaticano, che si intreccia con una dinamica transatlantica sempre più delicata. Nelle ultime settimane, il Pontefice ha più volte richiamato l’attenzione sui rischi di un’escalation militare globale e sui costi umani dei conflitti, attirando la reazione del presidente statunitense Donald Trump, impegnato nella guerra contro l’Iran, che ha accusato Leone di debolezza e di interferire in ambiti estranei alla sfera religiosa.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Papa Leone dall’Africa manda un messaggio contro la guerra (a Trump) e di cooperazione

Pope Leo Fires Back at Trump and Condemns Neocolonial World Powers During His First Africa Tour

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