Nella serata di oggi, 23 gennaio 2026, a Peschiera Borromeo si è verificato un episodio in via Di Vittorio, dove un liquido fumante è stato sversato in strada. L'evento ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali, che stanno intervenendo per valutare la natura e i rischi associati. La vicenda è ancora in fase di approfondimento e monitoraggio.

Peschiera Borromeo (Milano), 23 gennaio 2026 - Momenti di paura n ella serata di oggi (venerdì 23 gennaio) nel Milanese per un liquido fumante che è stato sversato in via Di Vittorio a Peschiera Borromeo (provincia di Milano). Il liquido verosimilmente è stato perso da un mezzo pesante in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale con due pattuglie, che hanno immediatamente interdetto la viabilità, insieme ai vigili del fuoco. PESCHIERA BORROMEO - 23-01-2026 - VIA DI VITTORIO - CHIUSA UNA CARREGGIATA E VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO CON LA POLIZIA LOCALE PER LO SVERSAMENTO DI UNA SOSTANZA FUMANTE SCONOSCIUTA - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Il fumo e l’allarme . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Misterioso liquido fumante sversato in strada: scatta l’allarme a Peschiera Borromeo

