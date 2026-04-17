Paolo Sorrentino sta valutando di girare un film sulla vita dell' ex allenatore del Napoli | l' indiscrezione

Si parla di un possibile nuovo progetto cinematografico di Paolo Sorrentino, che starebbe considerando di realizzare un film sulla vita dell'ex allenatore del Napoli. Dopo aver diretto

Dopo “L’uomo in più” ed “È stata la mano di Dio”, Paolo Sorrentino potrebbe tornare in futuro a ‘occuparsi’ di calcio. Il regista napoletano, premio Oscar 2014 per “La Grande Bellezza”, starebbe infatti valutando la realizzazione di un film sulla vita di Carlo Ancelotti, ex allenatore di Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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