Aurelio De Laurentiis sta valutando una zona dell’ex raffineria a Napoli Est per costruire il nuovo stadio e un centro sportivo. Il presidente del Napoli ha iniziato a visitare diversi spazi in città, cercando la soluzione migliore per la squadra. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi mesi, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di una zona della città per costruire il nuovo stadio e il centro sportivo per la squadra. In queste ore, è stato visto insieme all’ad del Napoli Andrea Chiavelli a Napoli Est, nella zona dell’ex raffineria, dunque tra i quartieri San Giovanni a Teduccio e Barra. Esiste, infatti, un progetto di riqualificazione dell’area, con la banca UniCredit che avrebbe concesso un finanziamento da 45 milioni per bonificare circa 38 ettari. Situeranno lì le nuove strutture del Napoli? E’ ancora presto per scoprirlo, ma intanto De Laurentiis avanza nei sopralluoghi in giro per la città. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis sta valutando la zona dell’ex raffineria (Napoli Est) per il nuovo stadio e centro sportivo

Approfondimenti su Napoli Est

Il Napoli si conferma come la squadra dell’anno, con un percorso che ha portato alla conquista del titolo di Campioni d’Italia.

De Laurentiis ha visitato questa mattina l’area dell’ex raffineria a Napoli Est.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Est

Argomenti discussi: Il Napoli sta valutando l'esonero dell'allenatore Rudi Garcia; Il Napoli sta valutando la nomina di Pioli per la prossima stagione; De Laurentiis dice pubblicamente di stare passando un brutto momento con Garcia e di sottovalutare un allenatore; Indicatore di costo del lavoro allargato: cos’è e perché ha bloccato il mercato del Napoli.

Misura cautelare per un presunto affiliato al clan Aprea di Barra, Napoli Est: avrebbe sparato ad un ladro d’auto nel gennaio 2025. - facebook.com facebook