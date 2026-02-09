Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno appena celebrato sei anni di coppia. La loro storia d’amore dura da più di un lustro e oggi hanno condiviso sui social una foto per ricordare questo traguardo. I fan li hanno riempiti di commenti positivi e auguri, mentre i due si godono il momento di felicità.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano sei anni di puro amore, la dolce dedica della nota influencer. Sei anni fa non c’erano promesse solenni né piani a lungo termine. C’erano una casa spiata 24 ore su 24, telecamere ovunque e due persone che, senza saperlo, stavano per cambiare il corso delle proprie vite. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti così, sotto le luci del Grande Fratello, in un contesto in cui tutto è amplificato ma nulla è garantito. E invece, contro ogni previsione cinica da reality, oggi festeggiano sei anni d’amore vero. Leggi anche Sanremo, colpo di scena all’Ariston: ecco chi ci sarà al posto di Pucci? Spunta l‘indiscrezione La loro storia non è mai stata un colpo di fulmine urlato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano un traguardo importante

Clizia Incorvaia, influencer e mamma, si presenta a ‘Verissimo’ per condividere il suo percorso personale.

