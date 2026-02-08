Chi sono i genitori e i fratelli di Clizia Incorvaia Salvatore e Corinna sorella Micol e il fratello Mattia

Salvatore e Corinna sono i genitori di Clizia Incorvaia, mentre Micol e Mattia sono rispettivamente la sorella e il fratello della tv. Clizia ha raccontato che durante il battesimo del figlio Gabriele erano circa cento persone. La famiglia si prepara ora a festeggiare il primo compleanno del bambino, tra sorrisi e ricordi di momenti insieme.

Salvatore e Corinna, i genitori di Clizia Incorvaia, la sorella Micol e il fratello Mattia. Proprio Clizia parlando del battesimo del figlio Gabriele ha raccontato: “quando abbiamo fatto il compleanno del piccolo Gabriele eravamo cento”. Anche il marito Paolo Ciavarro ha confermato la cosa: “mi ha chiesto di prenotare dieci stanze in albergo. È venuta tutta la famiglia”. Il papà di Micol e Clizia Incorvaia è un imprenditore palermitano, attivo con la sua azienda nel territorio di Porto Empedocle. Di Corinna Recca non si sa molto dal punto di vista della carriera mentre suo marito Salvatore è un imprenditore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

