Durante un intervento pubblico, alcuni funzionari hanno commentato in modo offensivo su Paolo Borsellino, definendolo “un grande coglione” e paragonandolo a loro stessi. Le affermazioni sono state riportate da fonti presenti alla discussione e hanno suscitato reazioni di sdegno tra i presenti. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali o interventi successivi in merito a queste affermazioni.

"O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n'era mai accorto oppure Palermo è questa!!! Picchì proprio, ci pinzava stamatina (Perché proprio ci pensavo stamattina ndr), dissi: è splendido! se io muoio i miei figli potranno andare a fare le conferenze nell'Anm alla pari di Manfredi Borsellino con capacità argomentative ben superiori a quelle di Manfredi! È chiaro? picchì iddu ppì ora che ave? u vantaggio che so patre murìu e iu ristavu vivu?! (Perché lui ha il vantaggio che suo padre è morto e io sono rimasto vivo ndr)". Sono parole scioccanti, pronunciate da Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, che fu proprio di Falcone e Borsellino, e uomo vicinissimo al pentastellato Scarpinato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Paolo Borsellino? Un co...". Le frasi choc di Scarpinato e soci

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