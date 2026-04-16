ESCLUSIVO - Quelle parole choc di Natoli e Scarpinato | Paolo Borsellino era pure lui un gran coglione come me… E quei legami col grande maestro della massoneria

In un’intervista esclusiva, due personaggi hanno rilasciato dichiarazioni shock su Paolo Borsellino, definendolo, tra le altre cose, un “grande coglione” e facendo cenno ai suoi legami con un noto maestro della massoneria. Le parole sono state pronunciate pubblicamente e fanno riferimento a presunte affiliazioni e rapporti personali, suscitando immediatamente attenzione nel settore giornalistico e tra il pubblico interessato alle dinamiche interne alle organizzazioni segrete.

“O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n'era mai accorto oppure Palermo è questa!!! . picchì proprio, ci pinzava stamatina, dissi: è splendido! se io muoio, se io muoio, i miei figli potranno andare a fare le conferenze nell'Anm alla pari di Manfredi Borsellino con capacità argomentative ben superiori a quelle di Manfredi! È chiaro? picchì iddu ppì ora che ave? u vantaggio che so patre murìu e iu ristavu vivu?! (Perché lui ha il vantaggio che suo padre è morto e io sono rimasto vivo ndr)”. Sono parole scioccanti, pronunciate da Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia che fu proprio di Falcone e Borsellino, uomo vicinissimo al pentastellato Scarpinato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ESCLUSIVO - Quelle parole choc di Natoli e Scarpinato: "Paolo Borsellino era pure lui un gran coglione, come me…". E quei legami col grande maestro della massoneria Notizie correlate “Paolo Del Debbio…”. Grande Fratello Vip, quelle parole del concorrente e la regia censuraNon è una novità che nella Casa del Grande Fratello Vip la presenza costante delle telecamere finisca, prima o poi, per essere dimenticata dai... Leggi anche: La grande menzogna: Paolo Borsellino al Teatro del Lido