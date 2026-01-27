muore franco amoroso il paziente rimasto a terra al pronto soccorso di senigallia

Un uomo di 60 anni, Franco Amoroso, residente a Senigallia e originario di Treviso, è deceduto dopo aver trascorso ore a terra nel pronto soccorso. La notizia ha suscitato preoccupazione e riflessioni sulla gestione delle emergenze sanitarie in Italia. Questa vicenda evidenzia l’importanza di garantire standard adeguati di assistenza e rispetto per tutti i pazienti.

La foto che aveva scosso l'Italia. Non ce l'ha fatta Franco Amoroso, 60 anni, originario di Treviso e residente a Senigallia, diventato simbolo di una vicenda che aveva suscitato forte indignazione a livello nazionale dopo la diffusione della sua immagine disteso sul pavimento della sala d'attesa del pronto soccorso. Ore di attesa senza una barella. Il 12 gennaio, Franco si era presentato in ospedale insieme alla moglie Cecilia. Al loro arrivo, il personale aveva comunicato che non c'erano barelle disponibili. Dopo lunghe ore seduto su una sedia, il dolore era diventato insopportabile e l'uomo era stato costretto a sdraiarsi a terra su una coperta, con accanto la sacca del catetere.

Franco Amoroso, 60 anni di Treviso, è deceduto a causa di un tumore.

La tragica morte di Franco Amoroso, 60 anni, evidenzia le criticità legate ai tempi di attesa nei pronto soccorso italiani.

