Foto choc steso a terra al Pronto soccorso di Senigallia | Franco Amoroso barelle assenti ma nessun colpevole

Franco Amoroso, 60 anni, è stato trovato steso a terra nel reparto di emergenza dell’ospedale di Senigallia il 12 gennaio scorso, a causa della mancanza di barelle disponibili. La sua immagine, scattata sul pavimento, ha fatto il giro dei social, sollevando polemiche sulla situazione nelle strutture sanitarie. Le indagini sulla vicenda sono state recentemente chiuse, senza individuare responsabili. Un dettaglio concreto: nel momento in cui Amoroso si è sdraiato, il reparto era sovraffollato e senza posti liberi.

SENIGALLIA Chiuse le indagini per il caso di Franco Amoroso, il 60enne malato oncologico che lo scorso 12 gennaio si era sdraiato a terrà al Pronto soccorso in assenza di barelle. Non sono emerse responsabilità. Tutti i dettagli verranno forniti oggi in consiglio regionale. Il direttore dell’Ast di Ancona, Giovanni Stroppa, dopo essersi scusato per quella foto che ha fatto il giro d’Italia, aveva disposto subito un’indagine interna. Gli accertamenti Non una caccia alle streghe ma un atto dovuto per capire cosa fosse accaduto realmente quel giorno. E’ stato necessario ricostruire tutti i passaggi per cercare la causa di un corto circuito sanitario. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Foto choc, steso a terra al Pronto soccorso di Senigallia: Franco Amoroso, barelle assenti ma nessun colpevole Addio Franco, stroncato da un tumore: restò per ore steso a terra al Pronto soccorso di Senigallia. La foto aveva fatto il giro d'Italia Franco, un uomo di 60 anni affetto da tumore, è deceduto dopo aver trascorso ore al pronto soccorso di Senigallia. Costretto a sdraiarsi a terra al Pronto Soccorso perché mancano le barelle: Franco Amoroso è morto Franco Amoroso è morto al Pronto Soccorso di Senigallia, in provincia di Ancona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Corona in ospedale, la foto shock con i medici: Non mi fermerete. Ecco la verità sul malore e le macumbe. Si tratta del 60enne Franco Amoroso, con la moglie viveva a Verona e aveva investito tutto in un progetto di B&B a Senigallia - facebook.com facebook A Senigallia i funerali di Franco Amoroso, l’uomo costretto a sdraiarsi a terra al pronto soccorso x.com