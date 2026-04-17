Paola Perego compie 60 anni e condivide alcuni aspetti della sua vita recente. Dopo aver affrontato problemi di salute, ha adottato una dieta e ha ripreso a ballare per ritrovare energia e vitalità. La conduttrice italiana ha parlato di come sia riuscita a mantenere l’equilibrio tra allenamenti e momenti di difficoltà, sottolineando il percorso personale intrapreso negli ultimi tempi.

A 60 anni Paola Perego è il volto di una bellezza consapevole, costruita nel tempo tra lavoro, famiglia e una profonda attenzione verso se stessa. La sua non è una storia lineare, ma un percorso fatto anche di ostacoli, affrontati sempre con grande lucidità. Oggi la conduttrice rappresenta un equilibrio raggiunto: quello tra corpo e mente, tra passato e presente, tra fragilità e forza. Una consapevolezza che si riflette in ogni scelta, dentro e fuori dallo schermo. Negli ultimi mesi Paola Perego ha vissuto un momento delicato, affrontato con grande chiarezza. Un controllo di routine le ha permesso di scoprire un tumore al rene in fase iniziale, rendendo possibile un intervento tempestivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paola Perego ne fa 60! Dai problemi di salute all'energia ritrovata con dieta e ballo

Notizie correlate

The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: lo show di Rai 2 con Paola Perego e Gabriele VagnatoThe Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: lo show di Rai 2 con Paola Perego e Gabriele Vagnato.

Paola Perego si fa in tre su Rai2: prima serata con The Floor e con CitofonareÈ un periodo particolarmente ricco per Paola Perego, sempre più al centro della programmazione di Rai2.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Paola Perego compie 60 anni: La sfida più grande? Aver battuto il cancro. Il momento più brutto? Quando mi diedero della sessista e mi chiusero la trasmissione; Che scuola ha fatto Paola Perego e che titolo di studio ha; Paola Perego e Simona Ventura hanno litigato (dopo il GF e l'addio all'agenzia di Lucio Presta)?; The floor, il quiz di cultura che si interroga sulla forchetta.

Dalla prevenzione ai momenti più difficili, fino all’equilibrio ritrovato tra allenamento, alimentazione e vita privata: il percorso di Paola Perego a 60 anniPaola Perego oggi ha compiuto 60 anni ed è più in forma che mai dopo aver superato diversi problemi di salute. Ecco le curiosità su dieta e allenamento. gazzetta.it

Paola Perego e la tragedia del tumore, un taglio che ancora fa male, poi la stoccata a Simona VenturaPaola Perego è una donna schietta e senza peli sulla lingua: ecco cosa ha confessato a proposito del tumore e di Simona Ventura. donnapop.it

Oggi Paola Perego compie 60 anni Tanti auguri a una donna elegante, forte e sempre amata dal pubblico #PaolaPerego #BuonCompleanno #FBLifeStyle - facebook.com facebook