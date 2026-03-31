Paola Perego torna in prime time su Rai2 con due nuovi appuntamenti: conduce il programma The Floor e si unisce al team di Citofonare in prima serata. La sua presenza in diverse trasmissioni segna un momento di grande attività per la conduttrice, che continua a essere protagonista nel palinsesto del secondo canale della Rai.

È un periodo particolarmente ricco per Paola Perego, sempre più al centro della programmazione di Rai2. La conduttrice si divide tra il daytime e la prima serata, confermandosi uno dei volti di punta della rete. Da una parte il ritorno – con una novità importante – di Citofonare Rai2, dall’altra la nuova edizione del game show The Floor. Citofonare Rai2 raddoppia nel weekend. A partire dal 4 aprile, “Citofonare Rai2” torna con una formula rinnovata ma fedele allo spirito che lo ha reso popolare. La vera novità è il raddoppio: il programma andrà in onda sia il sabato che la domenica alle 11.15, ampliando così il suo spazio nel palinsesto del weekend. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Paola Perego si fa in tre su Rai2: prima serata con The Floor e con Citofonare

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