. Concorrenti, giochi, ospiti, anticipazioni, come funziona, regolamento, vincitore, quante puntate, streaming, durata, orario Torna su Rai 2 The Floor – Ne rimarrà solo uno, l’avvincente game show con Paola Perego e Gabriele Vagnato in prima serata dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20. L’anno scorso lo show era condotto dai The Jackal, spazio dunque ora a una nuova coppia di conduttori. Tante le novità anche nel meccanismo del gioco. Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: lo show di Rai 2 con Paola Perego e Gabriele Vagnato

Torna su Rai 2 "The Floor - Ne rimarrà solo uno", ma condotto da Paola Perego e dallo youtuber Gabriele VagnatoFormat ideato da John De Mol, già creatore di successi come Affari Tuoi e The Voice, The Floor ritorna stasera alle 21.

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The Floor - Ne rimarrà solo uno 2026, da stasera in tv: anticipazioni, novità, come funzionaLa prima puntata della nuova edizione di The Floor - Ne rimarrà solo uno va in onda lunedì 6 aprile 2026, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla ... today.it

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«Il ritmo quest’anno sarà ancora più intenso, e la sfida tra i concorrenti si annuncia davvero accesa. » Stasera, lunedì 6 aprile, torna su Rai 2 la terza stagione di The Floor, lo show che ha fatto il boom di ascolti nelle scorse edizioni. Il programma si presenta ri facebook

Al via su Rai 2 la nuova stagione di "The Floor", conduce Paola Perego con Gabriele Vagnato x.com