Il 17 aprile 2026 si è diffusa la notizia che la cantante e conduttrice sarà ospite di una trasmissione televisiva domenica prossima. Durante l’intervista, si parlerà della sua nuova fase di vita, del rapporto con la sorella e della sua situazione sentimentale. La presenza di Iezzi nel programma ha suscitato interesse tra il pubblico, considerando la sua carriera e i cambiamenti recenti nella sua vita privata.

Milano, 17 aprile 2026 – Cantante, conduttrice, dj: Paola Iezzi sarà una delle ospiti di ‘Verissimo’ nella puntata di domenica 19 aprile. La più giovane delle sorelle Iezzi si racconterà a Silvia Toffanin in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo intitolato ‘Stessa direzione’. Paola Iezzi: chi è. Nata a Milano il 30 marzo del 1974 da Guido e Francesca Iezzi. Lui assicuratore, lei casalinga, i genitori dell’artista sono originari di Chieti. Cresce con una sorella maggiore, Chiara, nata nel febbraio del 1973, un anno prima di lei. Paola Iezzi si diploma presso il Liceo Classico Cesare Beccaria dove segue le lezioni di lettere, latino e greco del professore Roberto Vecchioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paola Iezzi: la nuova vita, il rapporto con la sorella Chiara e l’amore

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