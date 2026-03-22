Nell’Olimpia che questa domenica celebra i 90 compiuti nel gennaio scorso, aspettando di riaprire le porte di casa al Forum per fare festa con chi di questa storia è stato protagonista, quella forse più rappresentata alla festa è l’ultima Simmenthal, la coda a inizio Anni '70 di un'era che qualche anno prima aveva già portato la Coppa Campioni con Bill Bradley. Una “Band of Brothers”, come l’ha definita il volto simbolo di quel gruppo, Art Kenney, nel titolo del libro che ha voluto regalare ai compagni di quella squadra. La vigilia del Celebration Day è stato il giorno della loro reunion, organizzata con il Museo del Basket di Milano presieduto da Giorgio Papetti, che in quella Milano era il compagno di stanza di Kenney. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Kenney a Gamba, la reunion del Simmenthal anni 70: la Band of Brothers del basket italiano

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