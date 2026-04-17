Pamela Genini massacrata con 76 coltellate rito immediato per Gianluca Soncin Processo al via il 4 giugno

Il giudice ha accolto la richiesta di processo con rito immediato per Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio di Pamela Genini. La donna è stata trovata morta con 76 ferite da arma da taglio, pochi giorni dopo aver deciso di porre fine alla loro relazione. Il processo è previsto iniziare il 4 giugno.

Milano, 17 aprile 2026 – Il gip Tommaso Perna ha accolto la richiesta di processo con rito immediato nei confronti di Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate dopo che la donna aveva deciso di chiudere la loro relazione. La richiesta era firmata dalla pm Alessia Menegazzo e dalla responsabile del dipartimento fasce deboli, Letizia Mannella, della Procura diretta da Marcello Viola. Il processo all’imprenditore 53enne prenderà il via il prossimo 4 giugno, davanti alla Corte d'Assise di Milano. In una combo Pamela Genini 29 anni e il luogo dove è stato uccisa dal compagno Gianluca Soncin di 52 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pamela Genini massacrata con 76 coltellate, rito immediato per Gianluca Soncin. Processo al via il 4 giugno Notizie correlate Leggi anche: Pamela Genini uccisa con 76 coltellate: chiesto rito immediato per Gianluca Soncin Femminicidio Pamela Genini, chiesto il processo immediato per Gianluca Soncin: “Uccisa con 76 coltellate”La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio Pamela Genini, chiesto l’immediato per Gianluca Soncin: La uccise con 76 coltellate; Omicidio di Pamela Genini, chiesto il giudizio immediato per l'ex compagno; Il corpo profanato di Pamela Genini, i periti: Un taglio netto al collo per asportare la testa; Per l’omicidio di Pamela Genini si va a processo immediato - POP. Pamela Genini massacrata con 76 coltellate, rito immediato per Gianluca Soncin. Processo al via il 4 giugnoMilano, 17 aprile 2026 – Il gip Tommaso Perna ha accolto la richiesta di processo con rito immediato nei confronti di Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, uccisa con 76 ... ilgiorno.it Omicidio di Pamela Genini, Soncin a processo a giugno in Assise a MilanoInizierà il 4 giugno, davanti alla Corte d'Assise di Milano, il processo a carico di Gianluca Soncin, imprenditore 53enne imputato per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, dopo c ... ansa.it Francesco Dolci sapeva che Pamela Genini veniva maltrattata dall'ex Soncin #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity facebook Giallo Pamela Genini, Francesco Dolci: "Non ho mai avuto rapporti con Soncin" #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com