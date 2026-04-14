Pamela Genini uccisa con 76 coltellate | chiesto rito immediato per Gianluca Soncin

In tribunale si discute il caso di un omicidio avvenuto in una abitazione, dove una donna è stata uccisa con 76 coltellate. L'uomo accusato, che si era procurato una copia delle chiavi della vittima, si era introdotto nell’appartamento e poi aveva agito. È stato richiesto il rito immediato per il sospettato, che rischia il processo per il delitto commesso. La vicenda si svolge sotto i riflettori dell’autorità giudiziaria.

Pamela Genini è stata uccisa con 76 coltellate. È l'ultimo particolare agghiacciante che emerge dalla relazione finale dell'autopsia, depositata di recente, dopo che i primi esiti avevano parlato di circa 30 fendenti. A togliere la vita alla modella 29enne, la sera del 14 ottobre scorso a Milano, è stato l'ex fidanzato, il 53enne Gianluca Soncin per il quale la procura ha richiesto il rito abbreviato. A Soncin vengono contestati l'omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata. Esclusa invece l'aggravante dello stalking che era stata contestata nell'ordinanza di custodia cautelare.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini uccisa con 76 coltellate: chiesto rito immediato per Gianluca Soncin Femminicidio Pamela Genini, chiesto il processo immediato per Gianluca Soncin: “Uccisa con 76 coltellate”La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela... Omicidio di Pamela Genini, la Procura di Milano chiede il processo con rito immediato per Gianluca SoncinLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell'udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14...