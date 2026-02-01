Olimpiadi Milano Cortina è tutto pronto | San Siro sold out per la cerimonia di apertura

Milano e Cortina si preparano all’inizio delle Olimpiadi. La cerimonia di apertura si avvicina e San Siro è già tutto esaurito. La presidente del Cio, Kristy Coventry, ha commentato di essere soddisfatta del lavoro fatto finora. Ora, l’attenzione si concentra sul grande evento che aprirà ufficialmente i giochi.

La presidente del Cio Kristy Coventry esprime soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora, mentre la cerimonia di apertura si avvia verso il sold out. "L'Ice? Noi pensiamo allo sport" Si dice che chi ben comincia e a metà dell'opera. E a giudicare dal clima di entusiasmo che ne sta accompagnando l'inizio, le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si preannunciano un successo. Parola di Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi olimpici in seno al Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Durante la conferenza stampa seguita alla due giorni dell'Executive Board del Cio a Milano, Dubi ha annunciato con gioia che la cerimonia di apertura, in programma allo stadio San Siro di Milano il 6 febbraio alle ore 20, registrerà con ogni probabilità il tutto esaurito, con pochi biglietti ancora disponibili in queste ore.

