Tutto pronto per la 4ª edizione del carduni vruricatu di Pioppo | sabato il convegno a Poggio San Francesco e domenica la sagra con diverse degustazioni!

A Pioppo, sabato 21 febbraio 2026, si tiene la quarta edizione del “Carduni Vruricatu” dopo che la pandemia ha fermato gli eventi negli ultimi anni. La causa di questa ripresa è la voglia di riscoprire le tradizioni locali e valorizzare il piatto tipico, il cardo vruricato. La giornata inizia alle 9:30 con un convegno a Poggio San Francesco, seguito dalla sagra domenicale con degustazioni di piatti tradizionali. La manifestazione attira appassionati da tutta la regione, pronti a scoprire i sapori autentici.

Arcidiacono: "Evento che celebra una delle espressioni più autentiche della nostra identità territoriale". All'interno dell'articolo tutte le attività previste nel weekend e le informazioni utili per parcheggiare Tutto pronto a Pioppo per i due giorni dedicati alla Sagra del Cardo Vruricato, si inizia sabato 21 Febbraio 2026 con inizio alle ore 9,30 presso il Centro Maria SS. Immacolata, Poggio San Francesco con il convegno dal titolo: "SAPORI DI TERRA – U carduni vruricatu di Pioppo e il cardo gobbo di Nizza Monferrato- "Culture agricole e identità territoriali". Si continua domenica 22 febbraio con la sagra che si snoderà all'interno di P.

