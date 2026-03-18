Palestra Juve una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno | ecco il piano per accontentare le richieste dell’Atalanta

Una squadra rivale della Juventus sta lavorando per rafforzare il settore esterni. La società ha messo in atto un piano dettagliato per soddisfare le richieste dell’Atalanta, concentrandosi su eventuali opportunità di mercato. Le trattative sono in corso e coinvolgono diverse figure del club, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Palestra Juve, una rivale della Vecchia Signora spinge per l’esterno: vediamo insieme il piano per accontentare le richieste atalantine. La Juve osserva con attenzione le manovre di mercato dell’ Inter, pronta a una sessione estiva particolarmente movimentata per assecondare le richieste di Cristian Chivu. La dirigenza milanese, pur concentrata sul campo, sta già tracciando le linee guida per la prossima stagione, cercando di sfruttare le necessità economiche delle concorrenti dirette. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro punta con decisione su Manu Koné, sperando di approfittare dell’obbligo della Roma di generare plusvalenze entro il 30 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juve, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno: ecco il piano per accontentare le richieste dell’Atalanta Articoli correlati Mingueza Juventus, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno destro spagnolo. Che cosa sta succedendoMingueza Juventus, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno destro spagnolo. Leggi anche: Chiesa torna alla Juve? Filtra pessimismo sul rientro dell’esterno in casa bianconera. Ecco come stanno le cose: virata netta sull’alternativa Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palestra Juve Discussioni sull' argomento Celik Juve | bianconeri in pole position per l’acquisto a zero del turco ma attenzione all’interesse di una rivale Di chi si tratta; Meroi (Messaggero Veneto): Palestra ed Esposito ammoniti per simulazioni inesistenti, è sindrome... Inter, sfida alla Juve per Palestra e MuharemovicInter, obiettivo Palestra: il piano per la fascia destra e la rivoluzione difensiva Sulla fascia destra dell’Inter c’è un sogno concreto che prende ... tuttojuve.com La Juve fa la spesa a Cagliari: non è Palestra il calciatore chiesto da SpallettiLa Juventus potrebbe bussare alla porta del Cagliari per un acquisto importante: non si tratta però di Marco Palestra È uno dei punti fermi del Cagliari di Pisacane: Marco Palestra ha conquistato tutt ... cagliarinews24.com #MOMBLANO su #MERCATO #JUVE, CASO #THURAM, #CARNESECCHI, #PALESTRA! PAOLO ROSSI SCATENATO: NO A RINNOVI ANNUALI! con @massimozampini @EdoardoMecca1 youtu.be/VkMofBXJDWw x.com Calciomercato Napoli, Marco #Palestra nel mirino, concorrenza Inter e Juventus! A fine stagione lascerà la Sardegna per fare ritorno all'Atalanta, squadra proprietaria del suo cartellino. E tutto fa pensare che, la prossima estate, Palestra possa essere l'enne - facebook.com facebook