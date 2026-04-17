Palestra Inter stasera l’esame San Siro col suo Cagliari | ma in futuro… Gli scenari a partire dal prezzo dell’Atalanta

Stasera, nel match di San Siro, l’Inter affronta il Cagliari, in una partita che si inserisce in un momento di attenzione per il club nerazzurro. Nel frattempo, il giovane esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta, sta mettendo in mostra le sue qualità in prestito alla squadra sarda. Le voci di mercato e le valutazioni finanziarie legate alla società bergamasca stanno alimentando discussioni su possibili sviluppi futuri, anche in relazione a offerte provenienti dalla Premier League.

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