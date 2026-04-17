Palestra assist di Marotta al Napoli? Le parole in diretta fanno sperare

Da spazionapoli.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di oggi a San Siro tra Inter e Cagliari sono stati fatti alcuni commenti in diretta riguardo a un possibile assist di Marotta al Napoli. La sconfitta del Napoli ha ridotto le speranze di rimonta in classifica, ma gli eventi sul campo e le parole pronunciate potrebbero influenzare le prossime mosse di mercato della squadra azzurra. La situazione resta da monitorare con attenzione.

Se da un lato il risultato maturato quest’oggi a San Siro ha virtualmente spento in maniera definitiva il sogno rimonta al primo posto del Napoli, la partita tra Inter e Cagliari e quanto accaduto sia prima che durante sono significativi per il mercato azzurro. Il match di oggi ha infatti messo in risalto Marco Palestra, ancora una volta protagonista per il Cagliari e probabilmente il migliore in campo della compagine sarda. Sia il Napoli che l’Inter sono sul calciatore, ma nel prepartita Beppe Marotta ha risposto sul merito: le sue dichiarazioni potrebbero alla lunga trasformarsi in un punto in favore dei partenopei. Palestra incide ancora, Marotta rimane cauto: il Napoli può approfittarne.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

palestra assist di marotta al napoli le parole in diretta fanno sperare
© Spazionapoli.it - Palestra, assist di Marotta al Napoli? Le parole in diretta fanno sperare

Notizie correlate

Leggi anche: Come sta Di Lorenzo: le parole di Conte in conferenza non fanno ben sperare

Juve-Napoli, le parole di Kalulu fanno infuriare i tifosi: “Assenze? Contano poco”Mancano poco più di 24 ore alla grande sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Calciomercato Inter – In pole per Palestra ma la Premier bussa forte; Barella 'ispirato': a Como la quarta partita di fila di campionato con un gol o un assist; Milan, clamorosa sconfitta con l'Udinese. L'ironia di Bargiggia su Allegri.

palestra assist di marottaMarotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice...MILANO - A pochi passi dalla vittoria dello scudetto da presidente dell'Inter, Beppe Marotta dà qualche indicazione sul futuro della squadra nerazzurra, con uno sguardo al prossimo calciomercato, part ... corrieredellosport.it

palestra assist di marottaMarotta: Palestra è un talento che ha davanti a sé un grande futuroMarotta a pochi minuti da Inter Cagliari fissa gli obiettivi: scudetto vicino, elogi a Palestra e fiducia in mister Chivu. ilnapolista.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.