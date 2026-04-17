Durante la partita di oggi a San Siro tra Inter e Cagliari sono stati fatti alcuni commenti in diretta riguardo a un possibile assist di Marotta al Napoli. La sconfitta del Napoli ha ridotto le speranze di rimonta in classifica, ma gli eventi sul campo e le parole pronunciate potrebbero influenzare le prossime mosse di mercato della squadra azzurra. La situazione resta da monitorare con attenzione.

Se da un lato il risultato maturato quest’oggi a San Siro ha virtualmente spento in maniera definitiva il sogno rimonta al primo posto del Napoli, la partita tra Inter e Cagliari e quanto accaduto sia prima che durante sono significativi per il mercato azzurro. Il match di oggi ha infatti messo in risalto Marco Palestra, ancora una volta protagonista per il Cagliari e probabilmente il migliore in campo della compagine sarda. Sia il Napoli che l’Inter sono sul calciatore, ma nel prepartita Beppe Marotta ha risposto sul merito: le sue dichiarazioni potrebbero alla lunga trasformarsi in un punto in favore dei partenopei. Palestra incide ancora, Marotta rimane cauto: il Napoli può approfittarne.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Palestra, assist di Marotta al Napoli? Le parole in diretta fanno sperare

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