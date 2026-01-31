Come sta Di Lorenzo | le parole di Conte in conferenza non fanno ben sperare
Giovanni Di Lorenzo lascia il campo nel primo tempo della partita contro la Fiorentina. Il capitano del Napoli si è infortunato al ginocchio e le sue condizioni non sembrano buone. Le parole di Conte in conferenza non fanno ben sperare.
Non ci sono buone sensazioni circa le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo del match con la Fiorentina, per un grave problema al ginocchio.Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa post partita, ha parlato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
