Come sta Di Lorenzo | le parole di Conte in conferenza non fanno ben sperare

Giovanni Di Lorenzo lascia il campo nel primo tempo della partita contro la Fiorentina. Il capitano del Napoli si è infortunato al ginocchio e le sue condizioni non sembrano buone. Le parole di Conte in conferenza non fanno ben sperare.

Non ci sono buone sensazioni circa le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo del match con la Fiorentina, per un grave problema al ginocchio.Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa post partita, ha parlato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Di Lorenzo Napoli

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Di Lorenzo Napoli

Argomenti discussi: Musetti e il ritiro: Non ho parole per descrivere quello che sto sentendo. Cosa è successo e come sta dopo l'infortunio di oggi; Lorenzo Bonicelli operato ancora. Un piccolo pit stop per l’atleta azzurro che non ha mai perso il sorriso; Lorenzo, cuore bianconero: È stata una decisione facilissima; L’INTERVISTA – Napoli, Di Lorenzo: Non l’abbiamo persa stasera. Orgoglioso dei tifosi.

Come sta Di Lorenzo? La prima diagnosi di Dazn sul problema al ginocchioGiovanni Di Lorenzo nel match contro la Fiorentina è uscito in lacrime in barella nel primo tempo, a causa di un infortunio al ginocchio. Le sensazioni sono tutt'altro che positive, si ... tuttonapoli.net

Infortunio Di Lorenzo: Forte trauma distorsivo, si aspettano gli esami strumentali per la diagnosi definitivaScopri gli aggiornamenti sull'infortunio di Di Lorenzo, capitano del Napoli, e le possibili conseguenze per il suo ginocchio. ilnapolista.it

Le parole di Lorenzo https://mdst.it/4kdmcEK #SportMediaset - facebook.com facebook