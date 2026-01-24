In vista del match tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, le dichiarazioni di Kalulu sulle assenze hanno suscitato reazioni tra i tifosi. Con la sfida di ritorno prevista tra poco più di 24 ore, si attende un confronto difficile, dopo la vittoria degli azzurri nella gara d’andata. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la Juventus pronta a riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Mancano poco più di 24 ore alla grande sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Gli azzurri hanno avuto la meglio nella gara d’andata, ma a Torino sarà tutto più complicato. La squadra di Spalletti gioca in casa, quella di Conte è declamata dagli infortuni. Secondo Pierre Kalulu, però, i partenopei saranno comunque temibili e non dovranno preoccuparsi delle assenze. Napoli in emergenza, Kalulu non ci pensa: “Non conta chi affronteremo”. Intervistato in esclusiva da ‘Tuttosport’, il difensore francese ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sfida di domani: “Le loro assenze per noi contano poco: hanno una squadra che si conosce bene, hanno automatismi specifici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Juve-Napoli, le parole di Kalulu fanno infuriare i tifosi: “Assenze? Contano poco”

Kalulu: «Il Napoli ha automatismi precisi, contano poco le loro assenze»In vista di Juventus-Napoli, Pierre Kalulu ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport, analizzando la solidità del team di Spalletti.

Napoli, la scelta di Lucca fa infuriare i tifosi: è accaduto poco faLorenzo Lucca sta lasciando il Napoli dopo un confronto con il suo procuratore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: le scelte per sfidare Conte - facebook.com facebook

Inter-Pisa apre la 22esima di campionato, domenica Juve-Napoli e Roma-Milan x.com