Palermo-Cesena le probabili formazioni | Inzaghi torna al doppio trequartista
Domani alle 17:15, il Palermo torna in campo al Barbera contro il Cesena in una partita cruciale per la corsa alla promozione. La sfida rappresenta l’ultima opportunità per il team di Pippo Inzaghi di tentare di migliorare la propria posizione in classifica e mantenere vive le speranze di accesso diretto alla categoria superiore. Le probabili formazioni vedono Inzaghi optare per il ritorno del doppio trequartista.
Sarà l’ultima chance per provare ad alimentare ancora una tenue speranza di promozione diretta: il Palermo di Pippo Inzaghi torna domani pomeriggio (alle 17,15) al Barbera nella gara contro il Cesena. Vincere è obbligatorio per i rosanero, che scenderanno in campo consapevoli dei risultati di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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