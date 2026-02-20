Palermo-Sudtirol le probabili formazioni | Inzaghi riflette tre ballottaggi

Palermo ha deciso di cambiare formazione prima della partita contro il Sudtirol, che si giocherà domani alle 15. Inzaghi sta valutando tre possibili sostituzioni nel reparto offensivo, cercando di trovare la strategia migliore per ottenere i tre punti. I rosanero si preparano a scendere in campo in casa, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. I tifosi sono in attesa di scoprire le scelte del tecnico prima del calcio d’inizio.

Vigilia di campionato in casa Palermo: domani pomeriggio, alle ore 15, i rosanero ospiteranno il Sudtirol nel match valido per la ventiseiesima giornata. Gli uomini di Pippo Inzaghi cercano l'ottava vittoria di fila tra le mura amiche: un successo anche contro gli altoatesini sarebbe fondamentale per la classifica. Una gara insidiosa, comunque, attende il Palermo: come in tutte le partite contro le formazioni guidate da Castori, infatti, Inzaghi sa che non potrà dormire sonni tranquilli. "Il Sudtirol sta facendo molto bene - ha esordito il tecnico in conferenza stampa - Castori non lo scopro certo io: gioca un calcio complicato da affrontare.