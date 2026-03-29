Dentro la mostra delle Sibille tre incontri speciali con il direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese
Nel corso di aprile, il pubblico potrà partecipare a tre visite guidate dedicate alla mostra “Sibille”, condotte dal direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese. Le sessioni si terranno nei giorni 2, 9 e 16, e offriranno l’opportunità di esplorare i dettagli dell’esposizione attraverso l’accompagnamento diretto di chi gestisce i musei. La mostra si svolge all’interno della sede di Palazzo Farnese.
Sarà il direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese, Antonio Iommelli a guidare personalmente il pubblico in un ciclo speciale di visite guidate – nelle giornate di giovedì 2, 9 e 16 aprile - offrendo un’occasione unica per approfondire i contenuti della mostra “Sibille. Voci oltre il tempo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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