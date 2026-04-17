Palazzo Marino condanna il Remigration Summit | centrodestra diviso in Aula FI si astiene

Palazzo Marino ha espresso una condanna ufficiale nei confronti del “Remigration Summit”, ritenendo i contenuti della manifestazione incompatibili con l’identità civile e democratica di Milano. Durante il consiglio comunale, il centrodestra si è diviso sulla questione, con Forza Italia che si è astenuta dalla votazione. La discussione si è svolta con un clima di tensione, senza che siano state formulate ulteriori motivazioni ufficiali.

Ferma condanna di Palazzo Marino nei confronti dei contenuti della manifestazione "Remigration Summit", dichiarati “incompatibili” con l’identità civile e democratica di Milano. Lo ha stabilito un ordine del giorno a firma della presidente del consiglio comunale Elena Buscemi. Il provvedimento ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Remigration Summit, Buscemi insiste: “Palazzo Marino voti contro, serve un segnale politico”Milano, 11 aprile 2026 – La presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, non ha intenzione di ritirare l'ordine del giorno contro il... Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): "Fascismo rosso". Bagarre in aulaÈ polemica sull'ordine del giorno depositato da Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano, per chiedere al prefetto e al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Palazzo Marino. Nota del Sindaco di Milano Giuseppe Sala; Completato il restauro conservativo di palazzo Marino a Milano; Hidden garden, decisione pilota: Inerzia di Palazzo Marino. I cittadini saranno parti civili; Remigration, la polemica sull’incontro della destra europea arriva al Pirellone. Palazzo Marino condanna il Remigration Summit: centrodestra diviso in Aula, FI si astieneLa Lega, promotrice dell'evento, ha votato contro il provvedimento di condanna. Gli esponenti di Fratelli d’Italia sono usciti durante la votazione ... milanotoday.it Milano-Tel Aviv, Sala sente Huldai: Condanna a Netanyahu, ma il dialogo non si interrompeTelefonata tra i due sindaci: Palazzo Marino ribadisce la linea. Critica dura al governo israeliano, ma apertura verso le forze democratiche e rilancio degli aiuti su Gaza ... affaritaliani.it Concluso a Milano il restauro conservativo di Palazzo Marino, finanziato dal Gruppo Tod’s e durato 16 mesi. L’intervento ha interessato complessivamente circa 7.500 metri quadrati di superfici, restituendo leggibilità a uno dei principali edifici istituzionali della - facebook.com facebook Conclusi i lavori del restauro conservativo di Palazzo Marino, sede del @ComuneMI, realizzati grazie al Gruppo @Tods! L'intervento ha ridato vita a 7.500 mq di facciate interne e esterne del palazzo tinyurl.com/2thara7m x.com