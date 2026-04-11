Il 11 aprile 2026, la presidente del Consiglio comunale di Milano ha annunciato che l’ordine del giorno relativo al Remigration Summit, previsto per il 18 aprile in piazza Duomo, rimane in agenda. Ha inoltre dichiarato che, qualora ci fosse un voto contrario da parte del Palazzo Marino, si avrebbe comunque bisogno di un segnale politico chiaro su questa iniziativa. La decisione viene comunicata in una fase di confronto pubblico sulla manifestazione.

Milano, 11 aprile 2026 – La presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, non ha intenzione di ritirare l'ordine del giorno contro il Remigration Summit del 18 aprile in piazza Duomo. Il documento approderà in aula per essere discusso lunedì 13 aprile con un nuovo testo, che prende atto di quanto spiegato dal sindaco Giuseppe Sala, cioè che l'evento non si può vietare. "Ho depositato un nuovo testo per il consiglio di lunedì in cui prendo atto del fatto che il sindaco ha sentito il prefetto e il questore, che hanno confermato la manifestazion e - ha spiegato Buscemi a margine di una manifestazione in difesa della sanità pubblica – chiedo pertanto un voto politico all'aula contro il Remigration summit, che è assolutamente xenofobo e razzista ".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Remigration Summit, Buscemi insiste: “Palazzo Marino voti contro, serve un segnale politico”

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