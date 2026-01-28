Quaranta nuovi alberi nel quartiere San Rocco

Quaranta nuovi alberi sono stati piantati in via Sabbadini, nel quartiere di San Rocco a Udine. Gli operai della ditta incaricata dal Comune hanno messo a dimora aceri campestri, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto del quartiere e valorizzare il verde urbano. La strada cambia volto, e con essa anche l’ambiente di chi abita lì.

Nuovo intervento di valorizzazione del verde urbano. In via Sabbadini, nel quartiere di San Rocco, gli operatori della ditta incaricata dal Comune di Udine hanno messo a dimora una quarantina di aceri campestri, destinati a ridisegnare il volto della strada.

