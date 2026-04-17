Palais perde ma avanza in semifinale di Conference League il ritorno dello Strasburgo sorprende

Nel torneo di Conference League, la squadra di casa è stata eliminata ma ha comunque ottenuto l'accesso alla semifinale. La squadra ospite, invece, ha sorpreso con un ritorno che ha cambiato le sorti dell'incontro. Nella partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace, si è assistito a un match molto combattuto e ricco di emozioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giovedì, il Crystal Palace ha affrontato la Fiorentina in un intenso incontro di UEFA Conference League. La squadra inglese è uscita sconfitta con un punteggio di 2-1, ma il risultato non ha compromesso il loro percorso. Infatti, grazie al vantaggio accumulato nella gara di andata, il Palace ha raggiunto la semifinale della competizione con un punteggio aggregato di 4-2. La gara si è svolta allo stadio Artemio Franchi ed è stata caratterizzata da un’atmosfera vibrante, con entrambi i team che hanno messo in campo una prestazione di alto livello.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Palais perde ma avanza in semifinale di Conference League, il ritorno dello Strasburgo sorprende. Notizie correlate Leggi anche: Strasburgo-Mainz, ritorno quarti di finale Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Strasburgo-Rejika, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Fiorentina batte il Palace al ritorno ma non basta: Viola eliminati dalla Conference; Palais perde ma avanza in semifinale di Conference League, il ritorno dello Strasburgo sorprende. Palais perde ma avanza in semifinale di Conference League, il ritorno dello Strasburgo sorprende.Giovedì, il Crystal Palace ha affrontato la Fiorentina in un intenso incontro di UEFA Conference League. La squadra inglese è uscita sconfitta con un punteggio di 2-1, ma il risultato non ha compromes ... napolipiu.com Conference League, Strasburgo da urlo, Rayo Vallecano avanti col brivido. Lo Shakhtar c'èLa squadra più giovane d'Europa cala il poker contro il Mainz, gli spagnoli perdono 3-1 ma sono in semifinale come gli ucraini ... corrieredellosport.it Conference League, Strasburgo da urlo, Rayo Vallecano avanti col brivido. Lo Shakhtar c'è - facebook.com facebook Conference League, la Fiorentina vince ma non basta: tutti i risultati della serata x.com