Strasburgo-Mainz ritorno quarti di finale Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca il ritorno dei quarti di finale della Conference League 20252026, con la gara tra le due squadre che si sono affrontate in Germania. Dopo la vittoria 2-0 della squadra tedesca all’andata, i francesi devono vincere con almeno due reti di scarto per passare il turno. La partita si disputerà in Francia e sarà possibile seguirla in diretta su alcune piattaforme di streaming e canali televisivi.

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