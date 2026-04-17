Asd Boxe Latina | Nessuna morosità nei confronti del Comune

La Asd Boxe Latina ha comunicato di non avere debiti o pendenze con il Comune di Latina, in seguito alla conferma di aver ottenuto la gestione del PalaBoxe. La società ha specificato che al momento non ci sono morosità nei confronti dell’ente pubblico. La notizia si inserisce nel quadro delle attività di gestione e collaborazione tra l’associazione e le autorità comunali.

La Asd Boxe Latina, cui è stata aggiudicata la gestione del PalaBoxe da parte del Comune di Latina, non ha pendenze con l’ente. In una lunga nota legale, la società contesta le ricostruzioni in merito alla determina di aggiudicazione del Comune di Latina che cita una morosità del sodalizio nei.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Procaccini: «Governo, non c'è nessuna crisi. Momento di trasparenza nei confronti dei cittadini»Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia a margine dell'evento «Stop the Ets to save the ceramics sector» organizzato dall'eurodeputato... Taranto: condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente, sentenza nei confronti dell’Asl Primo gradoDi seguito il comunicato: Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Boxe: Latina, al via il terzo Criterium Regionale. PalaBoxe, la replica della società: Nessuna morosità nei confronti del ComuneLa Asd Boxe Latina, cui è stata aggiudicata la gestione del PalaBoxe da parte del Comune di Latina, non ha pendenze con l’ente. In una lunga nota legale, la società contesta le ricostruzioni in merito ... latinatoday.it Mirco Turrin nuovo presidente della Boxe LatinaLATINA - Il sessantennio in casa Boxe Latina si apre con il passaggio di consegne al vertice della società. Il nuovo presidente è Mirco Turrin, che raccoglie l’eredità di Francesco Prezioso, il quale ... ilmessaggero.it