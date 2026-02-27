Simeone Inter la verità sulla trattativa e la posizione della società nei confronti di Chivu

La dirigenza dell’Inter ha ufficialmente smentito le voci riguardanti un pre-contratto con Simeone, precisando la propria posizione in merito alla situazione di Chivu. Recentemente, il settore mediatico sportivo ha riportato indiscrezioni su una possibile rivoluzione sulla panchina del club, suscitando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. La società mantiene il silenzio su eventuali sviluppi futuri e sulle trattative in corso.

La sufficienza di Fabregas nei confronti del risultatismo è l'ultimo atto di arroganza dei nuovi depositari della verità nel calcioSembra soltanto una banale risposta stizzita quella data da Fabregas a Dazn dopo Como-Milan 1-3: «È finita 1-3, il risultatismo che piace tanto qua».

