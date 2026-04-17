Pagliuca sull’obiettivo Juve Vicario | Lui all’Inter? Domanda di riserva? Preferisco tutta la vita…

Durante una recente dichiarazione, un ex portiere ha espresso chiaramente la propria preferenza per un eventuale trasferimento di un portiere di rilievo in una squadra rivale. Ha commentato che, se si trattasse di una scelta tra due club, preferirebbe sempre il trasferimento in una determinata squadra piuttosto che in un’altra. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di un’ipotesi di mercato riguardante il portiere in questione.

Pagliuca sull’obiettivo Juve Vicario: «Lui all’Inter? Domanda di riserva? Preferisco tutta la vita.». Le dichiarazioni dell’ex portiere. Le ultime voci di mercato che accostano Guglielmo Vicario alla porta dell’ Inter per la prossima stagione non sembrano scaldare il cuore di un grande ex come Gianluca Pagliuca. Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, l’ex numero uno nerazzurro ha espresso forti perplessità sulla scelta, suggerendo invece un profilo di caratura mondiale per difendere i pali della beneamata. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Pagliuca non ha usato giri di parole per manifestare la sua preferenza per l’attuale portiere dell’Aston Villa e della nazionale argentina: « Se Vicario è da Inter? Mmh, domanda di riserva? Se io fossi nell’Inter prenderei tutta la vita il Dibu Martinez.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagliuca sull’obiettivo Juve Vicario: «Lui all’Inter? Domanda di riserva? Preferisco tutta la vita…» Notizie correlate Pagliuca conferma: «Vicario è un’occasione di mercato, l’Inter fa bene a puntarci»di Redazione Inter News 24Pagliuca analizza il possibile arrivo del portiere del Tottenham ai nerazzurri, valutando l’eredità di Zenga e le... Pagliuca su Vicario: «Interesse Inter? Quest’anno non ha fatto bene»di Redazione Inter News 24Pagliuca su Vicario: «Interesse Inter? Quest’anno non ha fatto bene». Approfondimenti e contenuti Pagliuca: Bologna? Partita ben giocata contro il Lecce. Sì può provare ad arrivare al 7º posto, ma…L'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato a Radio Nettuno del Bologna prossimo avversario della Juventus: Una partita ben giocata, con due gol segnati su errori grossolani del Lecce. tuttojuve.com Vicario-Juve, interessi convergenti: Di Gregorio e Perin ai saluti e tutti i nomi per la rivoluzione in portaSi guardano da lontano, con magnetismo, tra le pieghe delle rispettive insoddisfazioni, speranzosi di poter riscrivere - presto - un nuovo capitolo insieme. Vale per la Juve, la cui porta da qualche ... tuttosport.com