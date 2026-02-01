Pagelle Como Atalanta | Carnesecchi monumentale Nico Paz si spegne I VOTI
Una partita combattuta al Sinigaglia, dove Carnesecchi ha decisamente salvato il risultato con alcune parate decisive, mentre Nico Paz si è spento nel corso del secondo tempo. I voti dei protagonisti mostrano come i padroni di casa abbiano lottato con grinta, ma alla fine hanno dovuto cedere di fronte a una Dea più determinata. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia ancora aperte le possibilità in questa fase della stagione.
Approfondimenti su Como Atalanta
Il Como non passa contro l’Atalanta in dieci: Carnesecchi para rigore a Nico Paz allo scadere
Diretta gol Serie A LIVE: 0-0 Como Atalanta, Carnesecchi ipnotizza Nico Paz dal dischetto e porta a casa un punto d’oro
Nel lunch match della 23esima giornata di Serie A, il Como e l’Atalanta pareggiano 0-0 in una partita combattuta.
Ultime notizie su Como Atalanta
Como-Atalanta 0-0, le pagelle: Nico Paz ha il mal di rigore, Carnesecchi monumentaleRisultato finale, Como-Atalanta 0-0 COMO (a cura di Yvonne Alessandro) Butez 6,5 - Una parata sensazionale su Sulemana, quanto basta per portarsi a casa. tuttomercatoweb.com
Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96?, l’Atalanta gioca in 10 dall’8? e pareggia 0-0 col ComoPoteva finire tanto a poco. E invece Como e Atalanta è terminata 0-0. Una partita incredibile. Per definirla basta poco. Atalanta in 10 dall'8? per l'espulsione ad Ahanor e rigore sbagliato da Nico ... fanpage.it
