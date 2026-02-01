Pagelle Como Atalanta | Carnesecchi monumentale Nico Paz si spegne I VOTI

Una partita combattuta al Sinigaglia, dove Carnesecchi ha decisamente salvato il risultato con alcune parate decisive, mentre Nico Paz si è spento nel corso del secondo tempo. I voti dei protagonisti mostrano come i padroni di casa abbiano lottato con grinta, ma alla fine hanno dovuto cedere di fronte a una Dea più determinata. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia ancora aperte le possibilità in questa fase della stagione.

