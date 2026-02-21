Lecce-Inter le pagelle | Dimarco stappa la partita 7,5 Sucic 5 un corpo estraneo

Dimarco ha aperto le marcature, influenzando la partita con un goal decisivo, mentre Sucic si è mostrato fuori ruolo e poco efficace. La squadra di casa ha evidenziato molte lacune in attacco, con alcuni giocatori che non sono riusciti a contribuire offensivamente. Chivu ha comunque dato segnali positivi, ma le prestazioni complessive sono state deludenti. La partita si è conclusa con un risultato che riflette le difficoltà emerse in campo.

Nella squadra di casa tante insufficienze, soprattutto in attacco. Bene gli uomini gol di Chivu, ma Sucic è un oggetto estraneo.